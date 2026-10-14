Сомнолог объяснил, что происходит с организмом при регулярном недосыпе

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что одна-две короткие ночи обычно не приводят к серьёзным последствиям для здорового человека, однако регулярный недостаток сна действует иначе. Если человек систематически спит меньше, чем ему необходимо, организм не успевает полноценно восстанавливаться. Со временем это может отражаться на иммунной системе, обмене веществ, работе сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональном состоянии.

«Во время полноценного сна происходят процессы, важные для работы иммунной системы и восстановления тканей. При хроническом недосыпе меняется регуляция воспалительных процессов и может снижаться эффективность некоторых иммунных реакций. Одновременно нарушения сна связаны с повышенным риском проблем с артериальным давлением и другими сердечно-сосудистыми нарушениями. Особенно неблагоприятным считается сочетание постоянного недосыпа с низкой физической активностью, несбалансированным питанием и другими факторами риска», — объясняет эксперт.

Страдает и эндокринная система. Недостаток сна способен нарушать регуляцию гормонов, связанных с аппетитом, стрессом и обменом веществ. На фоне хронического недосыпа меняется чувствительность организма к инсулину и контроль уровня глюкозы, что при длительном сохранении проблемы может способствовать метаболическим нарушениям.

Один из самых заметных эффектов человек ощущает уже на следующий день. Недосып ухудшает внимание, скорость реакции, способность концентрироваться и запоминать новую информацию. Если проблема становится постоянной, повышается вероятность ошибок и снижается продуктивность. Одновременно может меняться эмоциональный фон: человеку сложнее контролировать раздражительность и справляться со стрессом, а при длительном нарушении сна повышается риск тревожных и депрессивных симптомов.

Недосып может отражаться и на питании. При недостатке сна меняется регуляция аппетита и системы вознаграждения, поэтому человеку бывает сложнее сопротивляться калорийной пище, сладкому и другим продуктам с большим количеством быстрых углеводов. Дополнительные калории в сочетании со снижением активности и изменениями обмена веществ могут способствовать набору веса. При этом сам по себе недосып не означает, что человек обязательно наберёт вес: значение имеют питание, физическая активность и другие факторы.

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