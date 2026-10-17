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Врач объяснила, почему губы постоянно сохнут

Врач объяснила, почему губы постоянно сохнут
Врач объяснила, почему губы постоянно сохнут
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Сухость губ — частая жалоба пациентов, которые мажут их гигиенической помадой каждый час, но они всё равно шелушатся и трескаются. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.

По её словам, на первый взгляд проблема кажется косметической, но кожа губ — уникальный индикатор здоровья всего организма. Анатомически губы лишены защитного барьера: на них нет сальных желёз и волосяных фолликулов, а роговой слой крайне тонкий. Поэтому влага испаряется в 3–4 раза быстрее, чем со щёк или лба.

Внешние агрессоры — холодный воздух, ветер, сухой воздух от батарей и кондиционеров, горячие напитки — мгновенно обезвоживают нежную кожу. Главный враг — привычка облизывать губы: ферменты в слюне разрушают липидный барьер, а при испарении слюна уносит остатки влаги, замыкая круг.

Среди общих причин постоянной сухости губ врач называет обезвоживание (норма — 30 мл воды на кг веса), дефицит железа, витаминов группы В, цинка, витаминов А, Е и D. Сухость могут вызывать и некоторые лекарства: препараты от давления, антигистаминные, диуретики и ретиноиды от акне.

Если сухость не проходит, появляются заеды, корки или жжение — это может быть хейлит, воспалительное заболевание губ аллергического, бактериального или грибкового происхождения. В таком случае нужно не просто увлажнять, а защищать: выбирать бальзамы с вазелином, ланолином, маслами какао или ши и наносить их перед выходом на улицу и после еды.

Если через 2 недели ухода ситуация не улучшилась, идите к терапевту или дерматологу, сдавайте анализы и устраняйте причину. Иногда сухость губ — первый звоночек сахарного диабета или гипотиреоза», — предупреждает Ирина Налимова.

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