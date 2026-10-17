Дерматолог рассказала, почему ногти становятся ломкими

Ломкость ногтей — не самостоятельное заболевание, а сигнал о нарушении баланса в организме. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-дерматолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.

Ноготь состоит в основном из кератина — плотного белка. Чтобы он рос крепким, нужны «строительные материалы», а пластина должна сохранять баланс влаги и липидов. Если баланс нарушается, ноготь теряет эластичность и становится хрупким.

Внешние причины — частый контакт с водой без перчаток, агрессивная бытовая химия и жидкости для снятия лака с ацетоном, механические повреждения при подпилке и маникюре, длительное ношение гель-лака без перерывов, тесная обувь. К внутренним причинам относятся гипотиреоз, сахарный диабет, псориаз, экзема, красный плоский лишай, грибковая инфекция (онихомикоз), возрастные изменения, дефицит белка, железа, цинка, биотина, витаминов A, E, D и группы B, а также хронические заболевания ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.

Если ломкость сопровождается пожелтением, утолщением или неприятным запахом, врач советует не откладывать визит к специалисту — грибок подтверждают или исключают лабораторно.

Васильева подчёркивает, что не стоит сразу покупать добавки и назначать их себе самостоятельно. Лучший шаг — записаться к дерматологу. Врач проведёт осмотр, при необходимости назначит анализы крови и соскоб, чтобы точно установить причину. Где-то достаточно скорректировать уход — надеть перчатки, сделать перерыв в покрытии, а где-то потребуется лечение основного заболевания.

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