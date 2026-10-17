15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Дерматолог рассказала, почему ногти становятся ломкими

Дерматолог рассказала, почему ногти становятся ломкими
Врач рассказала, почему ногти становятся ломкими
Комментарии

Ломкость ногтей — не самостоятельное заболевание, а сигнал о нарушении баланса в организме. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-дерматолог медицинского центра «Юниклиник» Полина Васильева.

Ноготь состоит в основном из кератина — плотного белка. Чтобы он рос крепким, нужны «строительные материалы», а пластина должна сохранять баланс влаги и липидов. Если баланс нарушается, ноготь теряет эластичность и становится хрупким.

Внешние причины — частый контакт с водой без перчаток, агрессивная бытовая химия и жидкости для снятия лака с ацетоном, механические повреждения при подпилке и маникюре, длительное ношение гель-лака без перерывов, тесная обувь. К внутренним причинам относятся гипотиреоз, сахарный диабет, псориаз, экзема, красный плоский лишай, грибковая инфекция (онихомикоз), возрастные изменения, дефицит белка, железа, цинка, биотина, витаминов A, E, D и группы B, а также хронические заболевания ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.

Если ломкость сопровождается пожелтением, утолщением или неприятным запахом, врач советует не откладывать визит к специалисту — грибок подтверждают или исключают лабораторно.

Васильева подчёркивает, что не стоит сразу покупать добавки и назначать их себе самостоятельно. Лучший шаг — записаться к дерматологу. Врач проведёт осмотр, при необходимости назначит анализы крови и соскоб, чтобы точно установить причину. Где-то достаточно скорректировать уход — надеть перчатки, сделать перерыв в покрытии, а где-то потребуется лечение основного заболевания.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как разделить расходы в семье? 4 модели семейного бюджета Как разделить расходы в семье? 4 модели семейного бюджета
Как выйти из выгорания: алгоритм из 12 шагов Как выйти из выгорания: алгоритм из 12 шагов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle