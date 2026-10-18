Гастроэнтеролог объяснил, почему появляется отрыжка после еды

Отрыжка — рефлекторный выход газа из желудка через пищевод. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

Основным источником газа является воздух, который человек заглатывает во время еды. Газированные напитки и газообразующие продукты, такие как бобовые и богатые клетчаткой овощи, тоже увеличивают объём газа в желудке. В норме он выходит с отрыжкой, объясняет гастроэнтеролог.

«Если отрыжка частая, с кислым или горьким привкусом, нужно думать о гастроэзофагеальном рефлюксе или инфекции Helicobacter pylori», — заключает Владимир Логинов. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом.

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