Кардиолог рассказал, почему давление может повышаться к вечеру

Повышение артериального давления к вечеру отмечают многие пациенты, и этому есть объяснение. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева.

Причины делятся на две группы. Физиологические связаны с естественными биоритмами: у здорового человека ночью давление снижается примерно на 20%, а после пробуждения возвращается к высоким цифрам. К вечеру на фоне накопившейся усталости организм теряет способность стабилизировать давление, а уровень кортизола и адреналина остаётся повышенным — сосуды сохраняют тонус, и давление держится выше нормы.

Патологические причины — это образ жизни и заболевания. Обильный ужин, солёная и жирная еда, кофе во второй половине дня поддерживают давление повышенным. Никотин напрямую сужает сосуды, а алкоголь сначала расширяет их, но затем наступает фаза спазма, и давление растёт надолго. Среди заболеваний кардиолог называет проблемы с щитовидной железой, болезни почек, апноэ во сне и гипертоническую болезнь. Дополнительный фактор — просмотр новостей, выяснение отношений или захватывающий фильм: выброс адреналина тоже поднимает давление.

Врач советует вести дневник показаний, упорядочить приём пищи, есть более лёгкие блюда и убирать гаджеты за час до сна. При хронических заболеваниях важно проверить регулярность приёма препаратов.

«Если вечерние подъёмы зафиксированы, а повлиять на них не удалось, нужно обратиться к врачу», — рекомендует кардиолог.

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