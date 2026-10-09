15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

В Бузулукском бору в третий раз прошёл трейловый забег «Энергия бора»

В Бузулукском бору в третий раз прошёл трейловый забег «Энергия бора»
Трейловый забег «Энергия бора»
Комментарии

В национальном парке «Бузулукский бор» состоялся трейловый забег «Энергия бора». Организатором выступила «Оренбургнефть», дочернее предприятие «Роснефти». Соревнования прошли в третий раз.
В забеге приняли участие сотрудники предприятий «Роснефти» и члены их семей, ветераны отрасли, представители беговых сообществ и участники «Движения первых». На старт вышли как опытные спортсмены, так и новички.

Для бегунов подготовили дистанции протяжённостью от 1,5 до 10 км. Маршруты проходили по существующим лесным тропам национального парка.

Победители получили призы и дипломы, а финишёры — памятные медали. В стартовой зоне работала полевая кухня, были оборудованы места для отдыха. Для детей организовали конкурсы, квесты и викторину с призами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как разделить расходы в семье? 4 модели семейного бюджета Как разделить расходы в семье? 4 модели семейного бюджета
Как выйти из выгорания: алгоритм из 12 шагов Как выйти из выгорания: алгоритм из 12 шагов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android