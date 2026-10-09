В Бузулукском бору в третий раз прошёл трейловый забег «Энергия бора»

В национальном парке «Бузулукский бор» состоялся трейловый забег «Энергия бора». Организатором выступила «Оренбургнефть», дочернее предприятие «Роснефти». Соревнования прошли в третий раз.

В забеге приняли участие сотрудники предприятий «Роснефти» и члены их семей, ветераны отрасли, представители беговых сообществ и участники «Движения первых». На старт вышли как опытные спортсмены, так и новички.

Для бегунов подготовили дистанции протяжённостью от 1,5 до 10 км. Маршруты проходили по существующим лесным тропам национального парка.

Победители получили призы и дипломы, а финишёры — памятные медали. В стартовой зоне работала полевая кухня, были оборудованы места для отдыха. Для детей организовали конкурсы, квесты и викторину с призами.

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