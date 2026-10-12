Илья Слепов назвал главную сложности организации соревнований по триатлону в Антарктиде

Предприниматель и триатлонист Илья Слепов организовывает первые в истории соревнования по триатлону в Антарктиде. Состязания запланированы на февраль 2027 года. В интервью «Чемпионату» Слепов назвал главные сложности организации подобного мероприятия.

«Нужно понимать, что Антарктида никому не принадлежит. Согласование нашего проекта происходит в рамках Антарктического договора при ООН. В текущих реалиях для россиянина сделать это, мягко скажем, сложно. Там огромное количество правил и регулирований», — говорит Слепов.

Спортсмен подчеркнул, что в нестандартных условиях приходится учитывать много неожиданных факторов. Он сравнил организацию триатлона в Антарктиде с попыткой провести соревнования на Марсе.

Полную версию интервью с Ильёй Слеповым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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