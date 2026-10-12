Илья Слепов рассказал, как будут жить участники первого в истории триатлона в Антарктиде

В интервью «Чемпионату» Илья Слепов рассказал, как будут организованы бытовые условия для участников первых в истории соревнований по триатлону в Антарктиде. Состязания запланированы на февраль 2027 года.

«Там нет отелей, понятное дело. Мы придумали оригинальное решение. Арендуем у правительства Чили специальный самолёт (таких всего пять штук в мире), который перебросит участников на Антарктиду. В это время четыре парусных шхуны переплывают пролив Дрейка с научными лицензиями и командой. Мы будем жить на этих шхунах и ждать даты X», — поделился Слепов.

Предприниматель добавил, что там же, на яхтах, будет питание. На каждой — повар, продукты. Всё закупается в Аргентине и Чили. По сути, участников соревнований ждёт полноценная экспедиция.

Полную версию интервью с Ильёй Слеповым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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