Илья Слепов объяснил, для чего организовывает соревнования по триатлону в Антарктиде

Предприниматель и триатлонист Илья Слепов объяснил в интервью «Чемпионату», для чего организовывает соревнования по триатлону в Антарктиде. Состязания запланированы на февраль 2027 года. Ради них в Антарктиду приедут 50 сильнейших атлетов из разных стран.

«Если кто-то говорит «зачем», считаю, что человек защищает свою позицию. Это его право. Как Горький сказал: «Рождённые ползать летать не могут». Люди, которые более открыты миру, понимают, что весь прогресс человечества, что мы говорим по видеосвязи, и то, что создан компьютер — это всё результаты людей, которые делали что-то. В отличие от тех, кто сидел и говорил «зачем», — говорит Слепов.

Предприниматель уверен: если ты даёшь себе шанс исследовать свои собственные пределы, ты неизменно касаешься пределов всех людей.

Полную версию интервью с Ильёй Слеповым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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