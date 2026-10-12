15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Илья Слепов объяснил, для чего организовывает соревнования по триатлону в Антарктиде

Илья Слепов объяснил, для чего организовывает соревнования по триатлону в Антарктиде
Илья Слепов
Комментарии

Предприниматель и триатлонист Илья Слепов объяснил в интервью «Чемпионату», для чего организовывает соревнования по триатлону в Антарктиде. Состязания запланированы на февраль 2027 года. Ради них в Антарктиду приедут 50 сильнейших атлетов из разных стран.

«Если кто-то говорит «зачем», считаю, что человек защищает свою позицию. Это его право. Как Горький сказал: «Рождённые ползать летать не могут». Люди, которые более открыты миру, понимают, что весь прогресс человечества, что мы говорим по видеосвязи, и то, что создан компьютер — это всё результаты людей, которые делали что-то. В отличие от тех, кто сидел и говорил «зачем», — говорит Слепов.

Предприниматель уверен: если ты даёшь себе шанс исследовать свои собственные пределы, ты неизменно касаешься пределов всех людей.

Полную версию интервью с Ильёй Слеповым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Россия готовится к новой волне гриппа. Что изменили в составе прививок на сезон 2026/2027? Россия готовится к новой волне гриппа. Что изменили в составе прививок на сезон 2026/2027?
Как россиянка живёт с «ночной эпилепсией», с которой столкнулась в 52 года? Как россиянка живёт с «ночной эпилепсией», с которой столкнулась в 52 года?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle