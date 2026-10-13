Эпидемиолог объяснил, почему вакцина против гриппа меняется каждый год

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что человеческий иммунитет становится эволюционным фильтром для вируса: он помогает распространиться тем вариантам, которые от него частично ускользают.

Среди множества случайно возникающих вариантов лучше распространяются те, которые антитела распознают хуже. Наш иммунитет для вируса — словно сито естественного отбора. По этим причинам (и потому, что основных типов вируса три) гриппом можно заболевать не раз за сезон, а состав сезонных вакцин приходится регулярно пересматривать.

«Ежегодно национальные центры по гриппу более чем из 100 стран передают данные в Глобальную систему эпиднадзора и реагирования на грипп (GISRS) ВОЗ. На основании результатов вирусологического, генетического и антигенного анализа эксперты дважды в год формируют рекомендации по составу вакцин: в феврале — для стран Северного полушария, в сентябре — для стран Южного полушария», — говорит врач.

Именно поэтому вакцина против гриппа обновляется каждый год. Это позволяет максимально приблизить ее состав к актуальным циркулирующим вирусам и повысить эффективность профилактики.

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