Эксперт перечислила преимущества и недостатки онлайн-консультаций врачей

Заместитель директора медицинской службы по экспертизе и качеству медицинской помощи АО «Медицина» Татьяна Федина перечислила «Чемпионату» преимущества и недостатки онлайн-консультаций врачей. Главный плюс — не нужно тратить время на дорогу, ожидание в очередях и поиск парковки. Консультация проходит из дома или офиса, что особенно ценно для занятых людей, родителей с маленькими детьми или маломобильных пациентов.

«Можно получить консультацию врача из другого города или даже страны, не выезжая за пределы своего региона. Это особенно важно для жителей небольших населённых пунктов, где узкие специалисты в дефиците. Многие люди чувствуют себя спокойнее, обсуждая деликатные вопросы со здоровьем в привычной домашней обстановке. Онлайн-приём часто можно организовать быстрее, чем очный визит, что важно при необходимости срочной консультации по результатам анализов или для коррекции лечения», — говорит эксперт.

Федина отметила, что телемедицина отлично подходит для регулярного контроля состояния: врач может оперативно скорректировать терапию, оценить динамику и ответить на вопросы без необходимости частых визитов пациента в клинику. В период эпидемий или сезонных вспышек ОРВИ онлайн-консультации помогают избежать контакта с больными людьми в поликлиниках.

Но несмотря на все преимущества, дистанционный формат имеет фундаментальные ограничения — телемедицина не способна полностью заменить очный визит к врачу. Она не должна и не может заменить очную врачебную помощь. Телемедицина эффективна там, где вопрос стоит «прояснить» или «уточнить», а не «поставить диагноз с нуля».

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