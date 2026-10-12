Трейл «Лесобег осень» пройдёт в Липецкой области 18 октября. Локация — Грязенский район, рядом с базой отдыха «Русская усадьба».

Организаторы подготовили для участников пять дистанций на выбор: 500 м для детей до 7 лет, 1 км для детей с 7 до 12 лет, 1 км Фан забег для взрослых с 16 лет, 4,5 км, 11 км, 22 км.

Расписание:

8:30-10:40 — регистрация;

10:30 — брифинг;

10:45 — старт для дистанции 1 км и 1 км ФАН забег;

11:00 — старт на дистанции 500 м;

11:20 — старт на дистанции 21 и 11 км и 4,5 км (общий).

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