15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Трейл «Лесобег осень» пройдёт в Липецкой области 18 октября

Трейл «Лесобег осень» пройдёт в Липецкой области 18 октября
Трейл «Лесобег осень»
Комментарии

Трейл «Лесобег осень» пройдёт в Липецкой области 18 октября. Локация — Грязенский район, рядом с базой отдыха «Русская усадьба».

Организаторы подготовили для участников пять дистанций на выбор: 500 м для детей до 7 лет, 1 км для детей с 7 до 12 лет, 1 км Фан забег для взрослых с 16 лет, 4,5 км, 11 км, 22 км.

Расписание:

  • 8:30-10:40 — регистрация;
  • 10:30 — брифинг;
  • 10:45 — старт для дистанции 1 км и 1 км ФАН забег;
  • 11:00 — старт на дистанции 500 м;
  • 11:20 — старт на дистанции 21 и 11 км и 4,5 км (общий).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Россия готовится к новой волне гриппа. Что изменили в составе прививок на сезон 2026/2027? Россия готовится к новой волне гриппа. Что изменили в составе прививок на сезон 2026/2027?
Как россиянка живёт с «ночной эпилепсией», с которой столкнулась в 52 года? Как россиянка живёт с «ночной эпилепсией», с которой столкнулась в 52 года?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android