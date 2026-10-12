Полумарафон «Покровское-Стрешнево» пройдёт в Москве 18 октября. Забег запланирован в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево». К участию приглашаются все желающие.

В программе большое количество дистанций на выбор. Участники смогут попробовать себя в стартах на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7 км, 10 км, 15 км, 21,1 км, 25 км, 30 км. Также в программе скандинавская ходьба на 3 км, 5 км, 7 км, 10 км

Расписание

09:50-10:45 — выдача стартовых пакетов;

10:50 — инструктаж для участников на все дистанции;

11:00 — старт на все дистанции (старт будет проходить кластерами по дистанциям с интервалом в одну минуту);

11:05 — старт на дистанции скандинавской ходьба

16:00 — закрытие финиша.

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