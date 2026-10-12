Кардиолог объяснила, почему давление может резко падать

О низком артериальном давлении говорят при снижении систолического показателя ниже 100 мм рт. ст. Об этом «Чемпионату» рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.

По её словам, такое состояние может быть хроническим и не вызывать жалоб. Например, у тренированных спортсменов в покое нередко отмечается снижение и давления, и пульса — это связано с активацией парасимпатической нервной системы и проходит при нагрузке. Бывает и конституциональная гипотония — обычно у молодых женщин астенического телосложения, часто в нескольких поколениях семьи. Хроническая гипотония встречается и при ряде заболеваний или приёме лекарств. Общая черта всех таких состояний — низкое давление привычно и почти не влияет на самочувствие.

Опаснее, когда давление падает резко — за минуты или секунды. Самая частая причина — ортостатическая гипотензия: снижение систолического давления на 20 мм рт. ст. и более в течение трёх минут после вставания или при длительном стоянии. Кровь перетекает в вены ног и нижней половины туловища, кровоснабжение мозга уменьшается, появляются головокружение, слабость, потемнение в глазах, тошнота, шум в ушах, иногда кратковременная потеря сознания.

После падения в горизонтальном положении всё быстро нормализуется — обмороки редко длятся больше одной-двух минут. Чаще страдают люди с исходно низким давлением, варикозом, после тромбозов, а также пожилые с нарушением регуляции тонуса сосудов.

Нередко у здоровых людей возникает рефлекторное снижение давления: стресс, боль и страх тормозят симпатическую систему и активируют парасимпатическую — давление и пульс падают, кровоснабжение мозга резко снижается. Такое бывает при сильном кашле, мочеиспускании и даже смехе. Это самая частая причина обмороков у здоровых — например, при заборе крови или испуге.

Другие причины резкого падения давления встречаются реже, но гораздо опаснее. Если оно сопровождается частым (более 120 ударов в минуту), неритмичным или редким (менее 50) пульсом, болью в груди, одышкой, потерей сознания дольше одно-двух минут, это может быть признаком серьёзных нарушений ритма, инфаркта или тромбоэмболии лёгочной артерии.

«Острая гипотония с симптомами, которая держится более 5-10 минут в горизонтальном положении, требует немедленного вызова скорой помощи», — предупреждает Елена Голикова.

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