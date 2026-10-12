В Москве прошли кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

10 и 11 октября в парке «Нижний Царицынский пруд» на территории музея-заповедника «Царицыно» прошли кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс». Мероприятия состоялись при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

В воскресенье, 11 октября, состоялся кросс «Лисья гора». Атлеты испытали свои силы на дистанциях от 2 до 8 км, а также — в смешанной эстафете 4×1 км. Природная трасса и погода каждый раз вносят свои коррективы и делают каждый забег разным.

Победители кросса «Лисья гора»

Женщины 18-19 лет (2 км) — Алина Неровная — 0:07.32;

Мужчины 18-19 лет (4 км) — Артём Богачёв — 0:14.34;

Женщины 20-22 года (6 км) — Полина Данюк — 0:25.10;

Мужчины 20-22 года (8 км) — Павел Афанасьев — 0:27.20;

Женщины 23-34 года (6 км) — Алина Ромашова — 0:22.37;

Мужчины 23-34 года (8 км) — Иван Панфёров — 0:25.49;

Женщины 35 лет и старше (4 км) — Юлия Конякина — 0:15.06;

Мужчины 35 лет и старше (6 км) — Николай Чавкин — 0:20.09.

В смешанной эстафете 4×1 км победителем стала команда «Красавица и Чудовища» с результатом 0:12.47.

По традиции все финишёры получили памятные значки с символикой забега. Победители и призёры, а также команды-победители эстафеты были награждены денежными призами, кубками и подарками.

Накануне, 10 октября, прошёл кросс «Быстрый пёс». Около 300 участников и их четвероногих друзей преодолели дистанцию 2 км. Все хвостатые финишёры получили медальки, а победителей и их хозяев наградили кубками и подарками.

Фото: Беговое сообщество

Победители кросса «Быстрый пёс» среди женщин

Первое место — Ночная фурия и Алина Ромашова, 0:06.52;

Второе место — Ёлка и Полина Белова, 0:07.16;

Третье место — Спарк и Маргарита Романова, 0:07.43.

Победители кросса «Быстрый пёс» среди мужчин

Первое место — Челси и Александр Дёмин, 0:06.48;

Второе место — Флёр и Дмитрий Бобылёв, 0:06.53;

Третье место — Элвис и Максим Алябьев, 0:06.59.

Заключительный старт от команды Бегового сообщества в этом сезоне — соревнования «Скорость» в манеже — состоится 21-22 ноября. Участники смогут проверить свои силы на спринтерских и средних дистанциях и пробежать эстафету в составе команды. А неделей ранее стартует седьмой сезон Студенческого кубка Бегового сообщества. 14-15 ноября в рамках первого этапа пройдут соревнования в манеже на короткие и средние дистанции.

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