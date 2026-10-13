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Биолог объяснил, для какой физической активности создан человек

Биолог объяснил, для какой физической активности создан человек
Для какой физической активности создан человек
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Человек, в отличие от узкоспециализированных животных, не приспособлен идеально ни к одному режиму физической активности. Об этом «Чемпионату» рассказал старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

Полную версию интервью с Михаилом Никитином читайте по ссылке:
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Биолог Михаил Никитин: самая опасная привычка с точки зрения выживания — терпеть

По его словам, близки к идеалу лишь узкие специалисты: гепард прекрасно бегает, орёл прекрасно летает. Человек таким специалистом не является. По сравнению с обезьяньими родственниками люди гораздо лучше могут долго ходить, бегать, плавать и кидать предметы, но значительно уступают им в силе. Поэтому и ходьба, и бег, и плавание — хорошая нагрузка, которая подходит многим.

Отдельно учёный отметил виды активности, требующие сложной координации: танцы, боевые искусства, скалолазание. Они нагружают не только тело, но и мозг. Есть научные работы, которые показывают, что занятия танцами и боевыми искусствами продлевают молодость мозга.

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