Биолог объяснил, для какой физической активности создан человек

Человек, в отличие от узкоспециализированных животных, не приспособлен идеально ни к одному режиму физической активности. Об этом «Чемпионату» рассказал старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

По его словам, близки к идеалу лишь узкие специалисты: гепард прекрасно бегает, орёл прекрасно летает. Человек таким специалистом не является. По сравнению с обезьяньими родственниками люди гораздо лучше могут долго ходить, бегать, плавать и кидать предметы, но значительно уступают им в силе. Поэтому и ходьба, и бег, и плавание — хорошая нагрузка, которая подходит многим.

Отдельно учёный отметил виды активности, требующие сложной координации: танцы, боевые искусства, скалолазание. Они нагружают не только тело, но и мозг. Есть научные работы, которые показывают, что занятия танцами и боевыми искусствами продлевают молодость мозга.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.