Биолог объяснил, как подобрать подходящую именно вам диету

ЗОЖ-индустрия часто продаёт идею «возврата к истокам» — палеодиеты и интервальное голодание «как у предков». Насколько оправдан такой подход, в разговоре с «Чемпионатом» объяснил старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

По его словам, желудочно-кишечный тракт не сохраняется в ископаемом состоянии, но маловероятно, что его анатомия значительно изменилась за 100-200 тысяч лет. Современная археология восстанавливает рацион древних людей по зубному камню, микроследам износа на зубах и составу костей — и у кроманьонцев диета была в целом похожа на питание современных охотников-собирателей, с поправкой на вымирание мегафауны.

Сравнение микробиомов людей с разным образом жизни показывает: у охотников-собирателей он самый разнообразный. Однако советы по питанию — дело индивидуальное. Разным людям, в зависимости от генетических вариантов и личной истории питания и болезней, подойдёт разное.

«Никто не может это знать лучше вас самих. Если вы сомневаетесь, пробуйте разные диеты и записывайте, как вы себя чувствуете», — говорит Никитин. Конкретно под своё тело диету придётся подбирать самостоятельно или с индивидуальным диетологом, заключает учёный.

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