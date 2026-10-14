15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Биолог объяснил, как подобрать подходящую именно вам диету

Биолог объяснил, как подобрать подходящую именно вам диету
Как подобрать подходящую именно вам диету
Комментарии

ЗОЖ-индустрия часто продаёт идею «возврата к истокам» — палеодиеты и интервальное голодание «как у предков». Насколько оправдан такой подход, в разговоре с «Чемпионатом» объяснил старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

Полную версию интервью с Михаилом Никитином читайте по ссылке:
Биолог Михаил Никитин: самая опасная привычка с точки зрения выживания — терпеть
Эксклюзив
Биолог Михаил Никитин: самая опасная привычка с точки зрения выживания — терпеть

По его словам, желудочно-кишечный тракт не сохраняется в ископаемом состоянии, но маловероятно, что его анатомия значительно изменилась за 100-200 тысяч лет. Современная археология восстанавливает рацион древних людей по зубному камню, микроследам износа на зубах и составу костей — и у кроманьонцев диета была в целом похожа на питание современных охотников-собирателей, с поправкой на вымирание мегафауны.

Сравнение микробиомов людей с разным образом жизни показывает: у охотников-собирателей он самый разнообразный. Однако советы по питанию — дело индивидуальное. Разным людям, в зависимости от генетических вариантов и личной истории питания и болезней, подойдёт разное.

«Никто не может это знать лучше вас самих. Если вы сомневаетесь, пробуйте разные диеты и записывайте, как вы себя чувствуете», — говорит Никитин. Конкретно под своё тело диету придётся подбирать самостоятельно или с индивидуальным диетологом, заключает учёный.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков? Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков?
6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым 6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android