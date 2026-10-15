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Биолог рассказал, есть ли предел человеческой жизни

Биолог рассказал, есть ли предел человеческой жизни
Есть ли предел человеческой жизни
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Утверждение, что эволюция «проектировала» человека лишь до момента, пока он не вырастит потомство, не совсем верно. Об этом «Чемпионату» рассказал старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

Полную версию интервью с Михаилом Никитином читайте по ссылке:
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По его словам, у людей есть менопауза — выключение женской репродуктивной системы задолго до старения остальных систем организма. Это редкое явление: кроме человека, менопауза встречается лишь у некоторых китообразных — косаток, нарвалов и белух. Причём у косаток группы обычно возглавляют именно самки в возрасте менопаузы, чьи дети уже взрослые.

Возможно, менопауза — биологическая адаптация, которая позволяет пожилым женщинам, накопившим опыт и социальные связи, жить дольше и применять эти знания на благо детей, внуков и правнуков.

Есть ли у биологии жёсткий лимит на продолжительность жизни, никто не знает. Среди млекопитающих гренландский кит живёт как минимум до 180 лет.

«Можно ли с генетическими модификациями или без них, одной фармакологией, дать человеку такую же продолжительность жизни? Наверное, да, но не в этом столетии. Это гигантская работа, в которой очень много того, что может пойти не так», — заключает Никитин.

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