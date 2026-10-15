Биолог рассказал, есть ли предел человеческой жизни

Утверждение, что эволюция «проектировала» человека лишь до момента, пока он не вырастит потомство, не совсем верно. Об этом «Чемпионату» рассказал старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского Михаил Никитин.

По его словам, у людей есть менопауза — выключение женской репродуктивной системы задолго до старения остальных систем организма. Это редкое явление: кроме человека, менопауза встречается лишь у некоторых китообразных — косаток, нарвалов и белух. Причём у косаток группы обычно возглавляют именно самки в возрасте менопаузы, чьи дети уже взрослые.

Возможно, менопауза — биологическая адаптация, которая позволяет пожилым женщинам, накопившим опыт и социальные связи, жить дольше и применять эти знания на благо детей, внуков и правнуков.

Есть ли у биологии жёсткий лимит на продолжительность жизни, никто не знает. Среди млекопитающих гренландский кит живёт как минимум до 180 лет.

«Можно ли с генетическими модификациями или без них, одной фармакологией, дать человеку такую же продолжительность жизни? Наверное, да, но не в этом столетии. Это гигантская работа, в которой очень много того, что может пойти не так», — заключает Никитин.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.