Летом 2026 года в России количество смартфонов с вирусами выросло более чем на треть

Прошедшим летом количество смартфонов россиян с выявленным вредоносным ПО увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы мониторинга киберугроз «МегаФона».

В первую очередь речь идёт о троянах для устройств на операционной системе Android. Такие программы тайно устанавливают сторонние приложения, перехватывают уведомления, крадут личные данные, обеспечивают удалённый доступ к устройству и следят за владельцем.

Тенденцию роста количества смартфонов с вирусами прокомментировал директор департамента «МегаФона» по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов: «Мы видим устойчивый тренд по вредоносным приложениям для мобильных устройств уже на протяжении нескольких месяцев. Более того, мы обнаружили кейсы, в которых сочетаются и мошеннические вызовы, и установка зараженного ПО. Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать всё что угодно: перевести деньги на «безопасные» счета, отдать наличные курьеру и так далее».

Чтобы снизить риск заражения, по словам эксперта, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное ПО».

При этом в течение трёх летних месяцев сохранялась тенденция к снижению телефонного мошенничества, что связано с активной борьбой на этом направлении со стороны государства и бизнеса. По данным «МегаФона», число заблокированных подозрительных вызовов сокращалось на протяжении всего летнего сезона: на 31% в июне, на 41% в июле и на 75% в августе.

В отличие от 2025 года, когда на август традиционно приходилось более половины сезонных атак, в 2026-м нагрузка распределилась между июнем, июлем и августом практически поровну, а характерного всплеска после сезона отпусков не случилось. В сентябре положительная динамика сохранилась: звонков стало на 3% меньше, чем в августе, и на 73% меньше, чем годом ранее.

Эксперты оператора также отмечают, что мошенники продолжают «угонять» аккаунты в мессенджерах с помощью социальной инженерии и вредоносного ПО, чтобы совершать звонки, либо берут их в аренду за деньги. Параллельно злоумышленники активно используют фишинговые ресурсы. Такие сайты маскируют под банки, маркетплейсы, государственные и другие привычные пользователям порталы, чтобы получить логины, пароли, платёжные данные и другую конфиденциальную информацию.