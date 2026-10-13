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Забег «Осенний вальс» пройдёт в Волгограде 18 октября

Забег «Осенний вальс» пройдёт в Волгограде 18 октября
«Осенний вальс»
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Забег «Осенний вальс» пройдёт в Волгограде 18 октября. Локация — легкоатлетический стадион Волгоградской государственной академии физической культуры».

Участников ждёт часовой забег (ожидаемый результат — не менее 12 км) и «Забег Здоровья» на 36,6 минут для детей до 12 лет.

Расписание

  • 8:00 — стадион ВГАФК. Начало работы раздевалок. Выдача стартовых пакетов участникам первого часового забега (планируемый результат — менее 12 км).
  • 9:00 — окончание выдачи стартовых пакетов участникам первого часового забега.
  • 9:00 — начало выдачи стартовых пакетов участникам второго часового забега (планируемый результат — свыше 12 км).
  • 9:00 — начало выдачи стартовых пакетов на детский «Забег Здоровья».
  • 9:30 — старт первого часового забега, планируемый результат участников — до 12 км.
  • 10:00 — окончание выдачи стартовых пакетов участникам второго часового забега.
  • 10:45 — старт второго часового забега, планируемый результат участников — свыше 12 км.
  • 11:30 — окончание выдачи стартовых пакетов на детский забег.
  • 12:00 — старт детского «Забега Здоровья». Дети 2012 года рождения и младше, продолжительность забега — 36,6 минуты.
  • 12:50 — старт «Забега Невест».
  • 13:30 — церемония награждения призёров и победителей.
  • 14:00 — завершение мероприятия.

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