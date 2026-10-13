Психолог объяснил, почему стоицизм может навредить

Психолог Родион Чепалов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что в современном популярном стоицизме особенно востребованы «контролируй контролируемое», негативная визуализация — иногда представить потерю привычного блага; добровольный дискомфорт, дисциплина, информационная гигиена, отказ тратить силы на чужие оценки.

В поп-стоицизме кроется опасность: фразу «не можешь изменить — прими» легко превратить в эмоциональное избегание.

«Человека бросила жена, а он говорит: «Это вне моего контроля», идёт в спортзал и запрещает себе горевать. Формально он ведёт себя как «стоик», психологически же может просто вытеснять переживание. Кому-то это поможет, кому-то нет. Другой пример: сотрудника годами унижает начальник. Совет «измени отношение к происходящему» может быть вреден, если проблема требует изменения не мыслей, а границ, жалобы, смены подразделения или увольнения», — говорит эксперт.

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