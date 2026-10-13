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Врач объяснил, почему нельзя оставлять отит без лечения

Врач объяснил, почему нельзя оставлять отит без лечения
Почему нельзя оставлять отит без внимания
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Педиатр Константин Шошин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что отит может не проявлять себя болью в ухе, особенно у детей. Порой из симптомов — «просто температура», а в ушах два вздувшихся «бублика» на месте барабанной перепонки с гноем внутри.

«Запущенный патологический процесс способен стать причиной глухоты и перейти в воспаление глубже, то есть в мозг. Жалоба на боль в ухе всегда должна быть поводом посетить врача», — говорит врач.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Отиты часто случаются у детей до 5 лет из-за строения уха. Но так как боль возникает не всегда, очень важно, чтобы ваш педиатр владел отоскопом и на каждом приёме смотрел уши ребенка.

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