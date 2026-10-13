Врач объяснил, почему нельзя оставлять отит без лечения

Педиатр Константин Шошин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», что отит может не проявлять себя болью в ухе, особенно у детей. Порой из симптомов — «просто температура», а в ушах два вздувшихся «бублика» на месте барабанной перепонки с гноем внутри.

«Запущенный патологический процесс способен стать причиной глухоты и перейти в воспаление глубже, то есть в мозг. Жалоба на боль в ухе всегда должна быть поводом посетить врача», — говорит врач.

Отиты часто случаются у детей до 5 лет из-за строения уха. Но так как боль возникает не всегда, очень важно, чтобы ваш педиатр владел отоскопом и на каждом приёме смотрел уши ребенка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.