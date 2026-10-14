Сомнолог объяснил, почему снятся очень яркие сны

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что яркие, эмоциональные и детально запоминающиеся сны могут возникать даже у совершенно здорового человека. Чаще всего они связаны с особенностями работы мозга во время сна, прежде всего в фазе быстрого сна — REM. В этот период мозг проявляет высокую активность, а сновидения нередко становятся более сюжетными и эмоциональными. При этом сны могут возникать и в других фазах, просто после пробуждения человек не всегда их запоминает.

«На яркость сновидений влияет и то, как именно проходит ночь. Если человек просыпается во время или сразу после REM-фазы, вероятность запомнить сон значительно выше. Поэтому может казаться, что в последнее время сны стали более частыми и насыщенными, хотя изменилось не их количество, а способность их вспомнить. Более продолжительные периоды REM обычно приходятся на вторую половину ночи, поэтому особенно подробные сновидения многие помнят именно под утро», — объясняет врач.

Эмоциональное состояние также может отражаться на содержании и восприятии снов. Сильный стресс, тревога, эмоциональные события и недостаток сна способны менять структуру сна и делать сновидения более насыщенными или неприятными. После периода недосыпа возможен так называемый REM-рикошет — увеличение доли быстрого сна при последующем восстановлении, из-за чего сны могут становиться особенно яркими.

На сновидения могут влиять и другие факторы. Изменения температуры тела, болезнь с повышенной температурой, алкоголь и некоторые лекарственные препараты способны менять структуру сна и содержание сновидений. У некоторых людей яркие сны отмечаются на фоне определённых препаратов, влияющих на работу нервной системы. Поэтому при появлении необычных сновидений после начала приёма нового лекарства не стоит самостоятельно отменять его — лучше обсудить возможную связь с врачом.

Сами по себе красочные сны не означают, что мозг плохо отдыхает. REM-сон является нормальной частью ночного восстановления и связан с обработкой эмоциональной информации и другими функциями мозга. Если человек просыпается отдохнувшим, сохраняет нормальную концентрацию и не испытывает выраженной дневной сонливости, яркие сновидения обычно не являются поводом для беспокойства.

Другое дело — регулярные кошмары, которые приводят к частым пробуждениям, страху перед засыпанием или заметно ухудшают самочувствие днем. Обратиться к специалисту стоит и в том случае, если яркие сны сопровождаются криками, резкими движениями, хождением во сне или попытками физически «разыгрывать» сюжет. Важно учитывать и внезапное изменение характера сновидений, особенно если оно совпало с началом приёма препарата, сильным стрессом или другими изменениями состояния.

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