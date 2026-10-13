Забег «Уфимское ожерелье» пройдёт 17 октября
Забег «Уфимское ожерелье» пройдёт 17 октября. Локация одноимённая. Это велопешеходный маршрут вокруг Уфы, который объединяет благоустроенные участки в лесном массиве города для активного отдыха или тихих прогулок.
В программе несколько дистанций на выбор: ультрамарафон 63,63 км, половина ультрамарафона на 37 км: Рубикон — Парк имени Лесоводов Башкирии, короткий этап 9,9 км: Рубикон — нулевой км.
Расписание
- 8:00 — выдача стартовых пакетов;
- 8:45 — открытие соревнований;
- 9:00 — старт всех дистанций;
- 16:40 — финиш всех участников;
- 17:00 — закрытие трассы;
- 17:30 — закрытие мероприятия.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Комментарии