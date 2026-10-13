Забег «Уфимское ожерелье» пройдёт 17 октября. Локация одноимённая. Это велопешеходный маршрут вокруг Уфы, который объединяет благоустроенные участки в лесном массиве города для активного отдыха или тихих прогулок.

В программе несколько дистанций на выбор: ультрамарафон 63,63 км, половина ультрамарафона на 37 км: Рубикон — Парк имени Лесоводов Башкирии, короткий этап 9,9 км: Рубикон — нулевой км.

Расписание

8:00 — выдача стартовых пакетов;

8:45 — открытие соревнований;

9:00 — старт всех дистанций;

16:40 — финиш всех участников;

17:00 — закрытие трассы;

17:30 — закрытие мероприятия.

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