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«Гонка героев Urban» пройдёт в Москве 17 октября

«Гонка героев Urban» пройдёт в Москве 17 октября
«Гонка героев Urban»
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«Гонка Героев Urban» пройдёт в Москве 17 октября. Локация — Парк Победы. Спортсменов ждёт забег с препятствиями в городских условиях. Это уникальная возможность покорить больше 25 крутых препятствий и заданий.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Попробовать себя можно как в формате массового старта, так и в составе команды из пяти человек.

Перед участниками стоит задача преодолеть препятствия и дойти до финиша.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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