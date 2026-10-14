«Гонка Героев Urban» пройдёт в Москве 17 октября. Локация — Парк Победы. Спортсменов ждёт забег с препятствиями в городских условиях. Это уникальная возможность покорить больше 25 крутых препятствий и заданий.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Попробовать себя можно как в формате массового старта, так и в составе команды из пяти человек.

Перед участниками стоит задача преодолеть препятствия и дойти до финиша.

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