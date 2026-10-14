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Врач объяснила, почему могут неметь ноги

Врач объяснила, почему могут неметь ноги
Почему могут неметь ноги
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Фраза «ноги немеют — наверное, отсидел» часто маскирует один из самых недооценённых симптомов. Об этом рассказала в беседе с «Чемпионатом» Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт. По мнению эксперта, онемение не болит и долго не мешает, поэтому к врачу нередко приходят уже тогда, когда стопы становятся «ватными», меняется походка и ранки на ногах перестают чувствоваться.

Каневская пояснила: за онемением могут стоять совершенно разные причины — от временного пережатия нерва после долгого сидения до сахарного диабета, грыжи диска, болезней сосудов, а в редких, но критичных случаях — инсульта. По словам врача, различить варианты помогает внимание к деталям, а мази и «витамины для нервов» из аптеки — худший способ справиться с проблемой.

По мнению эксперта, в норме онемение возникает из‑за сдавления: нога, закинутая на ногу, долгое сидение на корточках, тесная обувь или неудобная поза во сне. Нерв и питающие его сосуды пережимаются, стопа «отключается», а после смены положения возвращается чувствительность с характерными «иголками».

У безобидного онемения, подчеркнула Каневская, есть три признака: очевидная причина (поза, обувь, холод), быстрое исчезновение за несколько минут после её устранения и отсутствие повторов «без повода», а также слабости, боли или изменения цвета кожи. Если хотя бы одного признака нет и онемение приходит само, держится часами, повторяется ночами, захватывает обе стопы или сочетается с другими жалобами, это уже симптом, требующий поиска причины.

Среди частых причин врач назвала проблемы с позвоночником — грыжу диска и сужение позвоночного канала. По мнению эксперта, грыжа чаще даёт онемение одной ноги «полосой» вместе со стреляющей болью из поясницы, а стеноз у людей старше 60 лет проявляется иначе: обе ноги немеют и слабеют при ходьбе, но становится легче, если сесть или наклониться вперёд.

Главной причиной онемения обеих стоп Каневская назвала сахарный диабет: высокий сахар годами повреждает мелкие нервы, и чувствительность уходит снизу вверх по типу «носков». Сначала появляются жжение и покалывание по ночам, затем стопы становятся «ватными», и человек может не чувствовать камешек в ботинке или ожог от горячей воды. Как отметила эксперт, диабетическая полинейропатия нередко обнаруживается раньше самого диабета.

Ещё одна причина — дефицит витамина B12. По словам врача, в этом случае онемение поднимается от стоп к голеням, может присоединяться шаткость походки, особенно в темноте. В группе риска, уточнила Каневская, вегетарианцы, люди старше 60 лет, а также те, кто долго принимает препараты от изжоги или метформин.

По мнению эксперта, регулярный приём алкоголя тоже способен повреждать нервы — напрямую и через дефицит витамина B1. Картина часто похожа на диабетическую: страдают обе стопы, беспокоят жжение и ночное усиление симптомов, но эту причину пациенты называют реже всего.

Онемение может быть связано и с сосудами ног. Каневская объяснила, что атеросклероз артерий нижних конечностей нередко даёт сочетание онемения с зябкостью стоп, бледностью кожи, выпадением волос на голенях и болью в икрах при ходьбе, из‑за которой приходится останавливаться через 100-200 метров. В группе риска — курильщики, а также люди с диабетом и высоким давлением.

Ещё один вариант — сдавление отдельного нерва. По словам врача, оно может проявляться онемением по наружной поверхности бедра у тех, кто носит тугие ремни или быстро набрал вес, онемением тыла стопы и «шлёпающей» стопой после сидения нога на ногу или сна в неудобной позе, а также онемением подошвы при плоскостопии. Такие нейропатии, подчеркнула эксперт, хорошо лечатся — если их правильно распознать. Каневская добавила, что гипотиреоз и болезни почек тоже способны повреждать периферические нервы и выявляются по анализам, которые должен назначить врач.

Отдельно эксперт перечислила ситуации, когда медлить нельзя и нужно вызывать скорую. Это внезапное онемение одной ноги вместе с рукой или половиной лица, нарушение речи, перекос лица (так может начинаться инсульт); онемение промежности и внутренней поверхности бёдер «как седло», слабость в обеих ногах, невозможность помочиться или удержать мочу (синдром конского хвоста); резкая боль в ноге, когда она бледная, холодная, онемевшая и не двигается (острая закупорка артерии).

Каневская также отметила признаки, при которых ждать можно не больше нескольких дней: нарастание онемения от недели к неделе, «шлёпающая» стопа при ходьбе, появление шаткости, онемение после травмы спины, сочетание с лихорадкой и болью в пояснице, а также незаживающая ранка или язва на стопе.

По мнению эксперта, схема самолечения при онемении предсказуема, но опасна: согревающие мази, «витамины для нервов», массаж, прогревания, «чистка сосудов» и обезболивающие. Мази и массаж, пояснила Каневская, не устраняют причину, если нерв сдавлен в позвоночнике или сахар повышен годами. Кроме того, витамин B6 в высоких дозах из популярных комплексов сам может вызывать нейропатию, прогревания при нарушенной чувствительности заканчиваются ожогами, массаж при тромбе в вене способен сдвинуть его с места, а обезболивающие при грыже диска могут «спрятать» нарастающую слабость. Отдельная проблема — потерянное время: при диабете повреждение нервов становится всё глубже и может не восстановиться, подчеркнула врач.

Хорошая новость, по словам Каневской, в том, что первый круг обследования короткий и часто даёт ответ: осмотр невролога с молоточком и камертоном, анализы на глюкозу и гликированный гемоглобин, витамин B12, ТТГ, креатинин. При подозрении на сосудистую причину врач назначает измерение давления на лодыжках и УЗИ артерий, при подозрении на позвоночник — МРТ. Как подчеркнула эксперт, назначать обследования и решать, что делать дальше, должен врач, а не поисковик и не фармацевт.

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