Сомнолог объяснил, почему после дневного сна иногда становится хуже

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что дневной сон не всегда помогает восстановить силы. Иногда после него человек просыпается разбитым, чувствует тяжесть в голове, сонливость и даже головную боль. Одна из причин такого состояния — инерция сна. Это временный период, когда мозгу после пробуждения требуется время, чтобы полностью перейти из состояния сна в бодрствование. Особенно выраженной она бывает, если человек проснулся во время более глубоких стадий сна.

Именно поэтому продолжительность дневного отдыха имеет значение. Для большинства взрослых оптимальным считается короткий сон примерно на 10-20 минут: он позволяет немного восстановиться, не погружаясь надолго в глубокий сон. Иногда используют ориентир до 30 минут, однако чем дольше продолжается дневной сон, тем выше вероятность проснуться в состоянии выраженной сонливости. При этом универсального «безопасного» количества минут нет — реакция зависит от времени суток, накопленного недосыпа и индивидуальных особенностей.

«Время отдыха также имеет значение. Наиболее подходящим периодом обычно считается первая половина дня или время после обеда, когда естественная сонливость у человека может усиливаться. Поздний дневной сон, особенно вечером, способен уменьшить потребность во сне ночью и затруднить засыпание. Поэтому при склонности к бессоннице дневной отдых лучше делать короче или временно отказаться от него, если он регулярно ухудшает ночной сон», — говорит врач.

Головная боль после пробуждения может быть связана не только с инерцией сна. Роль способны играть обезвоживание, неудобное положение тела, душное помещение или слишком продолжительный сон. Если головные боли после сна возникают часто, особенно сопровождаются громким храпом, остановками дыхания или выраженной дневной сонливостью, стоит обсудить это с врачом. Такие симптомы могут встречаться, например, при нарушениях дыхания во сне.

Категорически запрещать дневной сон всем людям с какими-либо заболеваниями нельзя. Однако осторожность необходима тем, у кого уже есть проблемы с ночным засыпанием или поддержанием сна. В таких случаях дневной сон может дополнительно снижать «сонное давление» к вечеру. Если после короткого отдыха человек регулярно чувствует себя хуже или ночью начинает спать меньше, дневной сон стоит сократить либо перенести на более раннее время.

Есть и ситуации, когда дневной сон может быть полезным. После недостатка ночного сна, при высокой физической или умственной нагрузке короткий отдых способен временно улучшить бодрость и внимание. Но он не должен становиться постоянной заменой полноценному ночному сну.

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