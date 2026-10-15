Невролог рассказал, почему появляется ощущение «мурашек» на коже

Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала «Чемпионату», что ощущение «мурашек», покалывания или онемения знакомо многим. Иногда оно появляется после неудобной позы или переохлаждения и быстро проходит. Но если необычные ощущения возникают регулярно, сохраняются долго или распространяются на конечности, это может быть связано с нарушением работы нервной системы и требует внимания.

В неврологии такие ощущения называют парестезиями. Они возникают, когда передача нервных импульсов временно нарушается или изменяется. Человек может ощущать покалывание, «ползание мурашек», жжение, снижение чувствительности или онемение, хотя внешних изменений на коже при этом нет.

Причины бывают разными. Например, при изменениях позвоночника, включая остеохондроз, может происходить раздражение или сдавление нервных корешков. Тогда неприятные ощущения обычно распространяются по определённой зоне — например, от шеи в руку или от поясницы в ногу. При туннельных синдромах нерв сдавливается в узком анатомическом канале. Один из распространённых вариантов — синдром запястного канала, при котором появляются покалывание и онемение большого, указательного и среднего пальцев, нередко усиливающиеся ночью.

«Парестезии могут быть связаны не только с механическим воздействием на нерв. Среди возможных причин — дефицит витамина B12 и других витаминов группы B, нарушения обмена веществ, заболевания периферических нервов. Поэтому при постоянных симптомах важно искать причину, а не просто пытаться убрать неприятные ощущения», — объясняет эксперт.

Покалывание и ощущение холода или онемения иногда сопровождают нарушения периферического кровообращения. В этом случае могут появляться бледность или изменение цвета кожи, похолодание конечности, боль при нагрузке. Другой вариант — полинейропатия, при которой поражается сразу несколько периферических нервов. Она может возникать, в частности, при сахарном диабете, злоупотреблении алкоголем, некоторых заболеваниях и дефицитных состояниях. Для неё характерны симметричные покалывания, жжение и снижение чувствительности, чаще начинающиеся со стоп.

Ещё одной, значительно более редкой причиной подобных ощущений могут быть заболевания центральной нервной системы, в том числе рассеянный склероз. При этом заболевании иммунная система повреждает миелиновую оболочку нервных волокон, из-за чего нарушается проведение нервных импульсов. Парестезии при рассеянном склерозе могут проявляться онемением, покалыванием или необычным ощущением в конечностях и иногда становятся одним из первых симптомов. Однако одни только «мурашки» не позволяют заподозрить или диагностировать РС: значение имеют длительность и характер симптомов, их сочетание с другими неврологическими нарушениями и данные обследования.

«Насторожить должны стойкие или повторяющиеся нарушения чувствительности, особенно если они возникают без очевидной причины и сопровождаются слабостью в конечностях, нарушением координации, зрения или другими неврологическими симптомами. В такой ситуации необходима консультация специалиста», — отмечает эксперт.

Отдельно важно помнить: внезапное появление выраженной слабости или онемения с одной стороны тела, перекос лица, нарушение речи, зрения или координации — повод немедленно вызвать скорую помощь, поскольку такие симптомы могут указывать на инсульт.

Планово обратиться к неврологу следует, если парестезии повторяются, постепенно усиливаются, мешают спать или сопровождаются болью, слабостью мышц, нарушением чувствительности и координации. Врач проведёт неврологический осмотр и при необходимости назначит анализы и дополнительные исследования, чтобы установить причину симптомов.

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