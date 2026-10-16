Диетолог объяснила, какой хлеб полезнее — ржаной или цельнозерновой

Хлеб часто становится первым продуктом, который человек пытается исключить при похудении. Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутвоа рассказала «Чемпионату», что сам по себе хлеб не приводит к набору веса — гораздо важнее общий рацион, размер порций и энергетическая ценность питания. При этом разные виды хлеба действительно могут по-разному влиять на насыщение и уровень глюкозы в крови.

«Ржаной и цельнозерновой хлеб нельзя однозначно разделить на «полезный» и «вредный». Важнее смотреть на то, из какого зерна и муки он изготовлен, сколько в нём клетчатки и насколько переработан продукт», — объясняет врач.

С точки зрения уровня сахара в крови цельнозерновой хлеб обычно предпочтительнее изделий из рафинированной муки — цельное зерно содержит больше пищевых волокон, которые замедляют переваривание и всасывание углеводов. У ржаного хлеба также может быть относительно невысокий гликемический ответ, особенно если он изготовлен из цельнозерновой ржаной муки и содержит достаточное количество клетчатки. Однако одного цвета или названия хлеба недостаточно, чтобы определить его влияние на уровень глюкозы.

Пищевые волокна, особенно содержащиеся в оболочке зерна и отрубях, важны не только для контроля сахара. Они поддерживают нормальную работу кишечника и служат субстратом для части полезных микроорганизмов кишечной микробиоты. Поэтому хлеб из цельного зерна может быть одним из источников клетчатки в ежедневном рационе.

При этом ржаной хлеб подходит не всем. Из-за кислотности и особенностей состава он может усиливать неприятные ощущения у людей с обострением гастрита, рефлюксом или другими заболеваниями верхних отделов ЖКТ. «При заболеваниях желудка ориентироваться только на то, какой хлеб считается полезнее в целом, неправильно. В период обострения рацион подбирают с учётом индивидуальной переносимости», — отмечает специалист.

Отдельная проблема — хлеб, который выглядит цельнозерновым, но фактически изготовлен преимущественно из рафинированной муки. При выборе стоит читать состав, а не ориентироваться на цвет и надписи «мультизерновой», «фитнес» или «с отрубями». В начале списка ингредиентов желательно видеть цельнозерновую муку или муку из цельного зерна. Чем меньше добавленного сахара и других необязательных компонентов, тем проще оценить продукт. Наличие семян и отрубей само по себе не означает, что основа хлеба цельнозерновая.

«Если на первом месте в составе обычная пшеничная мука высшего сорта, а тёмный цвет достигнут за счёт солода или других добавок, перед нами не обязательно цельнозерновой хлеб. Поэтому состав важнее внешнего вида», — говорит врач.

В итоге и качественный ржаной, и настоящий цельнозерновой хлеб могут быть частью здорового рациона. Выбор зависит от состава продукта, индивидуальной переносимости и общего питания. А если цель — контролировать вес или уровень сахара, гораздо важнее учитывать размер порции и то, с чем именно человек ест хлеб, чем полностью запрещать его.

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