Врач объяснила, почему прививку от ВПЧ нужно делать не только женщинам

Акушер-гинеколог Эмма Спиридонова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что ВПЧ — не исключительно «женская» инфекция. Связанные с ним заболевания возникают и у женщин, и у мужчин, поэтому профилактика важна для обоих полов. Врачи рекомендуют делать прививку и мальчикам.

«Вакцинация юношей снижает общую циркуляцию вируса в популяции и защищает их будущих половых партнёров. ВПЧ также вызывает рак полового члена, анального канала и ротоглотки», — говорит эксперт.

В нацкалендарь, возможно, внесут в качестве показаний к вакцинации только женский пол: по крайней мере, пока что в Минздраве РФ предупредили, что прививать будут девочек. Тогда мальчикам вакцина пока не будет доступна по ОМС.

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