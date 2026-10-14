Кардиолог рассказал, когда энергетики особенно опасны для сердечно-сосудистой системы

Кардиолог Сергей Васильев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда энергетики особенно опасны для сердечно-сосудистой системы. Систематический обзор, опубликованный в журнале Public Health (2024), связал употребление энергетиков с нарушениями сна, психологическим дистрессом и снижением успеваемости у подростков. Кофеин истощает нервную систему, а не даёт настоящую энергию, маскируя усталость.

«Риски получить побочные эффекты повышаются, если пить энергетики в жаркую погоду или во время посещения бани (когда сердечно-сосудистая система уже работает с повышенной нагрузкой), смешивать с алкоголем — так человек субъективно ощущает себя более бодрым и может продолжать употреблять алкоголь, хотя его концентрация в организме растёт. В результате увеличивается токсическая нагрузка», — объясняет врач.

Регулярная потребность в стимуляторах может говорить о том, что организму не хватает полноценного сна и восстановления. Поэтому основой хорошего самочувствия и работоспособности остаются достаточный отдых, нормальный режим сна, полноценное питание и разумная физическая активность.

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