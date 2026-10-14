Дерматовенеролог перечислила ситуации, когда выпадение волос должно насторожить

Многие замечают проблемы с волосами, но откладывают визит к врачу, пока изменения не становятся необратимыми. Дерматовенеролог АО «Медицина» Екатерина Анпилогова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, когда необходимо обратиться к трихологу.

«Первый признак — волос выпадает заметно больше нормы. В среднем допустимо до примерно 100 волос в день. Если при расчёсывании над светлой поверхностью за минуту вы насчитываете десятки волос или при лёгком потягивании пряди в руке остаётся больше 5-6, речь идёт об активном выпадении, а не о естественном обновлении», — говорит врач.

Ещё один признак — пробор расширился за полгода-год. Снимите пробор на фото при одинаковом освещении и ракурсе и сравните с более ранними снимками. Если щель стала шире обычного (5-7 мм и более) или кожа между волосами стала явно заметнее, это может быть ранним признаком андрогенетической алопеции, особенно у женщин.

Обратиться к врачу стоит, если объём и толщина волос заметно снизились. Хвост или пучок стал заметно тоньше при том же уходе, а отдельные волоски — более тонкими, ломкими, тусклыми. Это типичная картина миниатюризации фолликулов: терминальные волосы постепенно заменяются более короткими и мягкими, которые уже не дают прежнего объёма.

Круглые или овальные гладкие участки без волос, залысины на висках и макушке, зоны с блестящей плотной кожей без устьев фолликулов — всё это поводы идти к врачу немедленно. Так могут проявляться очаговая, рубцовая или выраженная андрогенетическая алопеция.

Здоровый скальп не чешется и не болит. Постоянный зуд, жжение, болезненность, выраженное шелушение, жирные или, наоборот, сухие плотные чешуйки, покраснение — признаки воспаления или инфекции. В таком фоне выпадение обычно усиливается и без лечения только прогрессирует.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.