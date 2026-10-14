Трейл «Рубеж» пройдёт в Калужской области 24 октября
Трейл «Рубеж» пройдёт в Калужской области 24 октября. Место старта — кинокомпания «Военфильм» (г. Медынь, Калужская область).
В программе детский забег на 1 км, а также взрослые старты на 5 км, 10 км, марш-бросок на 30 км и 100 км. Все финишёры награждаются медалями. Победители и призёры в группах определяются по лучшему времени, показанному на дистанции.
Расписание:
- 00:00 – ориентировочно старт на 100 км в субботу, 24 октября, в 00:00;
- 6:00 – отправка участников марш-броска к месту старта от комплекса «Военфильм» (г. Медынь, Калужская область);
- 7:00-7:25 – Выдача номеров участникам марш-броска у мемориального комплекса «Ильинские рубежи»: 54°58′38″ с. ш., 36°09′58″;
- 7:30 – старт марш-броска. Время старта марш-броска может измениться не менее чем за три дня до старта;
- 10:00 – начало выдачи стартовых пакетов;
- 11:45 – окончание регистрации на забег и открытие соревнований;
- 12:00 – старт на 1 км. Старт волнами с использованием чипа электронного хронометража;
- 12:30 – старт на 5 км;
- 12:45 – старт на 10 км;
- 14:00 – награждение и розыгрыш среди всех финишёров;
- 14:20 – солдатская каша и песни военных лет.
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