Врач объяснил, почему после еды появляется слабость и хочется спать

После обеда у многих появляется сонливость, но иногда за ней скрываются состояния, которые нельзя списывать на «переел». Об этом Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, рассказала в беседе с «Чемпионатом».

По словам эксперта, на приёме она часто слышит: «После обеда глаза слипаются — у всех так». Лёгкая сонливость после плотной еды действительно знакома большинству, и сама по себе не опасна. Но, по мнению врача, есть разница между «немного клонит в сон» и ситуацией, когда уже через полчаса после еды нет сил держать голову, дрожат руки и темнеет в глазах.

Каневская отметила, что проблему усугубляет привычка называть оба состояния одним словом и одинаково объяснять их «перееданием». Между тем, по словам специалиста, за выраженной слабостью после еды могут стоять диабет, падение давления, скрытая анемия или нарушения сна, а попытки «взбодриться» кофе и энергетиками — худшее решение до визита к врачу.

Эксперт объяснила, что постпрандиальная сонливость — физиологическое явление, у которого несколько механизмов. Еда включает парасимпатическую нервную систему в режиме «отдыхай и переваривай», естественный спад бодрости приходится на дневные часы, а состав обеда тоже важен: большая порция быстрых углеводов и жира может дать резкий выброс инсулина и последующее снижение сахара, на что мозг реагирует вялостью. Белковая еда и овощи, по словам врача, такого эффекта почти не дают.

Нормой, по мнению Каневской, можно считать лёгкую сонливость через 30-60 минут после плотного обеда, которая проходит сама за 20-30 минут и не мешает работать. Если человек ест умеренно, спит ночью достаточно, а после еды всё равно «отключается», это уже не физиология, подчеркнула специалист.

Среди причин, при которых слабость после еды становится симптомом, эксперт выделила инсулинорезистентность и преддиабет: у людей с лишним весом сахар после еды сначала может повышаться, а затем резко падать — отсюда сонливость, «туман» в голове и тяга к сладкому через два-три часа. При сахарном диабете, наоборот, сахар после еды поднимается высоко и не снижается, а слабость, по словам врача, нередко сочетается с жаждой, сухостью во рту и частым ночным мочеиспусканием — в таком случае важен анализ на гликированный гемоглобин.

Ещё одна причина — постпрандиальная гипотензия: после еды кровь перераспределяется к органам пищеварения, и давление в течение одного-двух часов может падать на 20 мм рт. ст. и более. У молодых сосуды компенсируют это быстро, но у пожилых, при диабете, болезни Паркинсона и на фоне гипотензивных препаратов компенсация нарушается, и возникают слабость, головокружение, потемнение в глазах и падения.

По словам Каневской, слабость после еды может быть связана и с дефицитом железа и анемией: когда организму не хватает кислорода, даже пищеварение становится чрезмерной нагрузкой. Обычно это сочетается с одышкой при подъёме по лестнице, ломкостью ногтей и выпадением волос.

Отдельно эксперт назвала нарушения сна, в том числе синдром обструктивного апноэ: храп, остановки дыхания ночью, утренняя головная боль. Человек может спать восемь часов, но мозг не отдыхает, и дневная сонливость после обеда становится непреодолимой; по мнению врача, это одна из главных причин засыпания за рулём.

Также, по словам специалиста, влиять могут гипотиреоз, который замедляет обменные процессы, и целиакия: при непереносимости глютена слабость, вздутие и жидкий стул появляются именно после хлеба, макарон и выпечки. Обе причины выявляются по анализам, но заподозрить их должен врач, подчеркнула Каневская. Она добавила, что лекарства тоже могут усиливать проблему: гипотензивные препараты, принятые вместе с едой, повышают риск падения давления, а некоторые сахароснижающие средства при неправильном приёме вызывают гипогликемию.

Сонливость после еды сама по себе не опасна, однако, по мнению эксперта, насторожить должны сопутствующие признаки. Врачебная консультация нужна в ближайшие дни, если появляются дрожь в руках, холодный пот, сердцебиение и резкий голод через два-четыре часа после еды; если после обеда случаются головокружение, потемнение в глазах, обморок или падение, особенно у людей старше 65 лет; если есть жажда, сухость во рту, частое ночное мочеиспускание и необъяснимое похудение; если после определённых продуктов возникают вздутие, боль в животе и жидкий стул; если присутствуют храп с остановками дыхания и засыпания за рулём или на совещании; а также если слабость после еды появилась впервые и усиливается от недели к неделе. Обморок после еды и засыпание за рулём, подчеркнула Каневская, — это не «особенности организма», а состояния, которые могут калечить и убивать.

По словам врача, самолечение обычно выглядит одинаково: кофе и энергетики после обеда, пропуск еды «чтобы не клонило в сон», сладкое «для энергии» или, наоборот, резкий переход на модную диету без углеводов. По мнению эксперта, кофе и энергетики лишь маскируют симптом, не устраняя причину; пропуск обеда при скрытой инсулинорезистентности усиливает вечерний голод и переедание; сладкое при преддиабете даёт новый пик инсулина и ещё более глубокий «провал» позже. Жёсткая безуглеводная диета, начатая самостоятельно, может вызвать гипогликемию у тех, кто уже принимает сахароснижающие препараты.

Каневская подчеркнула, что первый круг обследования обычно короткий: глюкоза и гликированный гемоглобин, общий анализ крови и ферритин, ТТГ, а также измерение давления до еды и через час после. По словам эксперта, терапевт обязательно уточнит, как человек спит и что именно ест. Назначать обследования, читать результаты и решать, что делать дальше, должен врач, а не поисковик, блогер или фармацевт в аптеке.

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