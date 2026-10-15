Терапевт рассказал, на какие проблемы может указывать постоянная слабость

Постоянный упадок сил часто воспринимают как «переутомление», из-за чего люди откладывают обследование на месяцы. Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, рассказала в беседе с «Чемпионатом», что жалоба «ничего не болит, просто нет сил» звучит едва ли не на каждом пятом приёме.

По мнению эксперта, к врачу со слабостью приходят поздно, потому что она не болит: её списывают на возраст, работу, детей и погоду. При этом постоянная слабость почти всегда сигнализирует о конкретной причине, и многие из них лечатся, если найти их вовремя.

Каневская уточнила, что важно различать усталость и слабость. Усталость — нормальная реакция на нагрузку, она проходит после сна и выходных. Слабость как симптом — это упадок сил, который не восстанавливается отдыхом и держится больше месяца, а нередко — несколько месяцев.

Есть и другой вариант, который нельзя пропускать, добавила врач: мышечная слабость — это не «нет сил», а «не могу», когда становится трудно подняться со стула без помощи рук, поднять руку выше плеча или удержать чашку. По словам эксперта, здесь откладывать нельзя, поскольку это уже территория невролога. Простой уточняющий вопрос, который помогает сориентироваться: что именно человек перестал делать по сравнению с тем, что делал год назад.

Говоря о причинах, которые терапевт исключает в первую очередь, Каневская назвала анемию и дефицит железа — частую находку, особенно у женщин с обильными менструациями и у тех, кому «некогда поесть». Помимо слабости, нередко появляются одышка на лестнице, ломкие ногти, выпадение волос, а дефицит железа может истощать силы ещё до снижения гемоглобина, поэтому, по мнению эксперта, важен ферритин и СРБ, а не только общий анализ крови.

Ещё одна частая группа причин — нарушения работы щитовидной железы. При гипотиреозе слабость может сочетаться с зябкостью, сухостью кожи, запорами, прибавкой веса и замедленностью; при гипертиреозе — с похудением, сердцебиением и дрожью в руках. Как подчеркнула Каневская, анализ ТТГ помогает закрыть оба вопроса.

Также слабость может указывать на сахарный диабет, особенно если есть жажда, сухость во рту и частые ночные походы в туалет. Диабет второго типа, по словам врача, годами может протекать без боли, и упадок сил нередко становится его первым «голосом».

Отдельно эксперт выделила депрессию и тревожное расстройство — в таких случаях слабость соседствует с потерей интереса к тому, что раньше радовало, ранними пробуждениями и чувством вины. По мнению Каневской, это не «слабохарактерность», а диагноз с доказанным лечением, который должен ставить врач.

Среди частых причин врач назвала и нарушения сна, в том числе синдром обструктивного апноэ: храп, остановки дыхания во сне, утренняя головная боль, сонливость за рулём. Человек может спать восемь часов и всё равно не высыпаться, потому что мозг просыпается десятки раз за ночь.

Кроме того, слабость в сочетании с одышкой при обычной нагрузке, отёками голеней к вечеру или потребностью спать на высокой подушке может заставить заподозрить сердечную недостаточность, а у курильщиков — хроническую болезнь лёгких, отметила Каневская.

Наконец, по словам эксперта, упадок сил может быть связан с лекарствами и алкоголем: бета-блокаторы, снотворные, антигистаминные «от аллергии», некоторые антидепрессанты дают слабость как побочный эффект, а регулярный алкоголь, даже «бокал вина вечером», ухудшает сон и «крадёт» силы. Эту связь люди замечают реже всего.

Каневская добавила, что существует и «второй список» причин — хронические инфекции, болезни печени и почек, аутоиммунные заболевания, онкология. До него, по мнению эксперта, доходят, если первый круг обследования ничего не выявил, но пройти базовую проверку всё равно нужно обязательно и вместе с врачом.

Сама по себе слабость редко бывает опасной, однако опасны сочетания. Каневская подчеркнула, что обратиться к врачу в ближайшие дни стоит, если на фоне упадка сил появляются необъяснимое похудение на 5% и более за полгода, ночная потливость или температура 37,2–37,5°C неделями, увеличенные лимфоузлы, кровоточивость дёсен или синяки без причины. Отдельно эксперт отметила, что слабость в одной руке или ноге, перекос лица, двоение в глазах или нарушение речи — ситуация, когда счёт идёт на часы и нужно вызывать скорую. Не менее важны одышка в покое или боль в груди при нагрузке, а также первый эпизод такой слабости после 50 лет.

Ещё один сигнал, о котором часто молчат, — мысли, что жить не хочется. По мнению эксперта, это такой же повод для срочного обращения к врачу, как и сердечные симптомы, и справляться с этим в одиночку не нужно.

Каневская предупредила, что слабость часто пытаются лечить «вслепую»: витаминами «для энергии», железом «на всякий случай», капельницами «для бодрости», кофе и энергетиками днём и снотворным ночью. По словам врача, такие меры не устраняют причину, могут навредить (например, железо без подтверждённого дефицита, большие дозы витамина D, энергетики при проблемах с сердцем, снотворные при апноэ сна) и нередко маскируют симптомы, из-за чего диагноз ставят позже.

При этом, как отметила эксперт, первый круг обследования обычно короткий и недорогой: общий анализ крови, СРБ, ферритин, ТТГ, глюкоза, показатели печени и почек. Также терапевт, по словам Каневской, обязательно уточнит, как человек спит и как у него с настроением. Назначать обследование, читать результаты и решать, что делать дальше, должен врач, а не поисковик и не фармацевт в аптеке.

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