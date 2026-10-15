Альпинистка Николь Ковальчук рассказала, что ощущает человек на высоте 8 тысяч метров

Николь Ковальчук в интервью «Чемпионату» рассказала, что ощущает человек на высоте 8 тысяч метров. Она занимается альпинизмом с 2019 года, в 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира.

«На высоте выше 8000 м организм действительно работает на пределе. Всё становится медленнее: движения, реакция, мышление. Даже простые решения требуют усилий. Ярких галлюцинаций у меня не было, но бывало изменённое восприятие и ощущение, что мозг ищет причины остановиться или повернуть назад», — говорит альпинистка.

Ковальчук подчеркнула, что в такие моменты самое важное — понимать, где просто усталость и желание сдаться, а где уже реальная опасность и нужно спускаться. Очень важно чувствовать своё состояние и, главное, адекватно оценивать свои возможности, не романтизируя ни высоту, ни собственную выносливость.

Полную версию интервью с Николь Ковальчук читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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