Николь Ковальчук рассказала, как альпинисты отличают реальную опасность от усталости

Николь Ковальчук в интервью «Чемпионату» рассказала, как альпинисты отличают реальную опасность от усталости. Она занимается альпинизмом с 2019 года, в 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира.

«Для меня два главных признака — это ясность головы и координация. Уставшей можно быть очень сильно и всё равно адекватно оценивать ситуацию. Но когда начинаешь путаться в простых действиях, принимать странные решения или терять координацию — это уже совсем другой сигнал. Здесь нельзя доказывать себе, какая ты сильная», — говорит Ковальчук.

Альпинистка добавила, что финиш — это не успешный подъём на гору, а безопасный спуск. До этого момента выдыхать и расслабляться нельзя.

Полную версию интервью с Николь Ковальчук читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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