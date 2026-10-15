15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Николь Ковальчук рассказала, как альпинисты отличают реальную опасность от усталости

Николь Ковальчук рассказала, как альпинисты отличают реальную опасность от усталости
Николь Ковальчук
Комментарии

Николь Ковальчук в интервью «Чемпионату» рассказала, как альпинисты отличают реальную опасность от усталости. Она занимается альпинизмом с 2019 года, в 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира.

«Для меня два главных признака — это ясность головы и координация. Уставшей можно быть очень сильно и всё равно адекватно оценивать ситуацию. Но когда начинаешь путаться в простых действиях, принимать странные решения или терять координацию — это уже совсем другой сигнал. Здесь нельзя доказывать себе, какая ты сильная», — говорит Ковальчук.

Альпинистка добавила, что финиш — это не успешный подъём на гору, а безопасный спуск. До этого момента выдыхать и расслабляться нельзя.

Полную версию интервью с Николь Ковальчук читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков? Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков?
6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым 6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle