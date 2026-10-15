15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Николь Ковальчук объяснила, почему для альпинистов спуск с горы тяжелее подъёма

Николь Ковальчук объяснила, почему для альпинистов спуск с горы тяжелее подъёма
Николь Ковальчук
Комментарии

Николь Ковальчук объяснила, почему для альпинистов спуск с горы тяжелее подъёма. Она занимается альпинизмом с 2019 года, в 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира.

«На вершине очень легко эмоционально поставить точку: всё, получилось. Но на самом деле ты прошёл только половину пути. Ты уже максимально уставший, концентрация падает, а впереди технически сложный спуск. Поэтому для меня вершина — это не финиш. Финиш — когда ты безопасно вернулся вниз», — поделилась Ковальчук.

Альпинистка подчеркнула, что с риском невозможно договориться. Можно только честно признать, что он существует, и не позволять страху управлять тобой. В горах очень быстро приходит понимание, что контролируешь далеко не всё.

Полную версию интервью с Николь Ковальчук читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков? Поп-стоицизм далёк от античного. Чего он лишился и как пользоваться принципами стоиков?
6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым 6 «детских» болезней, которые могут непоправимо навредить и взрослым
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle