Николь Ковальчук объяснила, почему для альпинистов спуск с горы тяжелее подъёма

Николь Ковальчук объяснила, почему для альпинистов спуск с горы тяжелее подъёма. Она занимается альпинизмом с 2019 года, в 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира.

«На вершине очень легко эмоционально поставить точку: всё, получилось. Но на самом деле ты прошёл только половину пути. Ты уже максимально уставший, концентрация падает, а впереди технически сложный спуск. Поэтому для меня вершина — это не финиш. Финиш — когда ты безопасно вернулся вниз», — поделилась Ковальчук.

Альпинистка подчеркнула, что с риском невозможно договориться. Можно только честно признать, что он существует, и не позволять страху управлять тобой. В горах очень быстро приходит понимание, что контролируешь далеко не всё.

Полную версию интервью с Николь Ковальчук читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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