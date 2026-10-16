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Путешественник дал совет желающим пройти японскую туристическую тропу Кумано-кодо

Путешественник дал совет желающим пройти японскую туристическую тропу Кумано-кодо
Александр Советов
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Путешественник Александр Советов в интервью «Чемпионату» дал совет желающим пройти японскую туристическую тропу Кумано-кодо. В сентябре 2026 года он за пять дней преодолел по древнему паломническому маршруту около 140 км.

«Тропа посильна обычному физически подготовленному человеку: 15-20 км в день — комфортный темп, дневной набор и сброс высоты не слишком большие. Главное — заранее понимать, где будут вода и еда. Кумано-кодо проходит через населённые пункты, где всё можно купить, но лучше знать расписание магазинов и точки с питьевой водой: в горах это критично», — говорит Советов.

Для подготовки отлично подойдут «Дорога в Лавру» (четырёхдневный маршрут) или «Зелёное кольцо Москвы». Это и физическая нагрузка, и шанс понять, куда смотреть и что замечать.

Полную версию интервью с Александром Советовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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