Путешественник рассказал, как живут туристы во время похода по тропе Кумано-кодо в Японии

Путешественник Александр Советов рассказал в интервью «Чемпионату», как живут туристы во время похода по тропе Кумано-кодо в Японии. В сентябре 2026 года он за пять дней преодолел по древнему паломническому маршруту около 140 км.

«Поскольку шли вдоль побережья, рядом была железная дорога. Можно было дойти до станции и при необходимости вернуться к месту ночёвки. Более того, мы останавливались в одних и тех же домах по два‑три раза. Не каждый день «переезжали», а возвращались в знакомые места», — поделился Советов.

За счёт этого не было необходимости идти с тяжёлыми рюкзаками. Путешественник отметил, что его снаряжение весило порядка 8-10 кг. Если идти совсем налегке — только с накидкой от дождя, перекусом и водой, рюкзак получается два-три килограмма, идти гораздо приятнее.

Полную версию интервью с Александром Советовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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