Путешественник рассказал, что удивит туриста на тропе Кумано-кодо в Японии

Путешественник Александр Советов в интервью «Чемпионату» рассказал, что удивит туриста на тропе Кумано-кодо в Японии. В сентябре 2026 года он за пять дней преодолел по древнему паломническому маршруту около 140 км.

«Кумано-кодо — паломническая тропа, и это придаёт особый смысл. Она проходит через буддийские и синтоистские храмы, мимо традиционных ворот тории. Для человека, который раньше с этим не сталкивался, всё выглядит необычно: архитектура, ритуалы, детали вроде горящих ароматических палочек и специальных записок с пожеланиями», — поделился Советов.

На каждом перевале стоят маленькие ящички с печатями. Путник ставит их в свою дорожную карту, а в главном храме получает подтверждение, что прошёл тропу. Для многих это важный символический момент — своего рода свидетельство твоего пути.

Полную версию интервью с Александром Советовым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.

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