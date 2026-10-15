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Трейл «Арена марафон» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября

Трейл «Арена марафон» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября
Трейл «Арена марафон»
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Трейл «Арена марафон» пройдёт в Санкт-Петербурге 24 октября. Стартово-финишный городок всех дистанций располагается на Крестовском острове, вблизи стадиона «Газпром Арена». Основной маршрут проложен по Приморскому парку Победы и парку 300-летия Петербурга.

Организаторы предлагают участникам старты на 42,2 км, 21,1 км, 10 км.

Расписание

  • 7:00 — открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
  • 8:30 — старт забега на 42,2 и 21,1 км;
  • 11:30 — старт забега на 10 км;
  • 12:20 — награждение абсолютных победителей 21,1 км;
  • 12:40 — награждение абсолютных победителей 10 км;
  • 13:00 — старт забега на 5 км;
  • 13:40 — награждение абсолютных победителей 42,2 км;
  • 14:00 — награждение абсолютных победителей 5 км;
  • 14:30 — награждение по категориям;
  • 16:00 — закрытие мероприятия.

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