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Забег «НеЗаповедные тропы» пройдёт в Красноярске 24 октября

Забег «НеЗаповедные тропы» пройдёт в Красноярске 24 октября
Забег «НеЗаповедные тропы»
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Забег «НеЗаповедные тропы» пройдёт в Красноярске 24 октября. К участию приглашаются все желающие.

В программе три дистанции на выбор (5 км, 10 км, 25 км) по территории хребта Каратаг, а также чемпионат Красноярского края по скайранингу.

Расписание:

  • 8:30-9:30 — выдача стартовых пакетов иногородним участникам (СОК «Гренада», ул. Базайская, 347);
  • 9:15-9:40 — проверка обязательного снаряжения;
  • 9:50 — предстартовый брифинг;
  • 10:00 — старт на дистанцию 25 км;
  • 10:10 — старт на дистанцию 10 км;
  • 10:20 — старт на дистанцию 5 км;
  • 12:00 — горячее финишное питание;
  • 12:30 — награждение победителей и призёров дистанций 5 км и 10 км;
  • 14:00 — награждение победителей и призёров дистанции 25 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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