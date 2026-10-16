Забег «НеЗаповедные тропы» пройдёт в Красноярске 24 октября. К участию приглашаются все желающие.

В программе три дистанции на выбор (5 км, 10 км, 25 км) по территории хребта Каратаг, а также чемпионат Красноярского края по скайранингу.

Расписание:

8:30-9:30 — выдача стартовых пакетов иногородним участникам (СОК «Гренада», ул. Базайская, 347);

9:15-9:40 — проверка обязательного снаряжения;

9:50 — предстартовый брифинг;

10:00 — старт на дистанцию 25 км;

10:10 — старт на дистанцию 10 км;

10:20 — старт на дистанцию 5 км;

12:00 — горячее финишное питание;

12:30 — награждение победителей и призёров дистанций 5 км и 10 км;

14:00 — награждение победителей и призёров дистанции 25 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.