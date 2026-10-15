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Метеоролог рассказала, какой будет зима в Москве

Метеоролог рассказала, какой будет зима в Москве
Метеоролог рассказала, какой будет зима в Москве
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Предстоящая зима в Москве обещает быть снежной, но относительно тёплой. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала метеоролог, специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По её словам, основанным на сезонных прогнозах Гидрометцентра, с декабря по февраль температура в столичном регионе будет выше климатической нормы — сезон ожидается с положительной аномалией.

Долгосрочный прогноз по осадкам на зиму не составляется, но без снега москвичи точно не останутся, отметила метеоролог.

Позднякова добавила, что климат в целом становится теплее, действует эффект Эль-Ниньо, а в атмосферу выбрасываются дополнительные порции тепла — поэтому вероятность более комфортного сезона высока.

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