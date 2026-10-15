Спортивная конференция «Когда я в спорте!» пройдёт в Москве 16 октября

16 октября в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 пройдёт четвёртая конференция «Когда я в спорте!». Около 1500 участников за один день обсудят, как меняется отношение к физической активности, почему спорт становится частью повседневной жизни и как тренироваться без вреда для здоровья.

В программе: дискуссии о массовом и детском спорте, женском здоровье, питании и восстановлении. Помимо деловой программы, гостей ждёт экспо-пространство с продукцией и интерактивными активностями от партнёров конференции и Московского спорта, а также викторины и розыгрыши.

Откроет программу паблик-ток «Спорт, питание и здоровые отношения с едой». Эксперты обсудят, как рацион помогает тренировкам и где стремление к спортивному результату начинает вредить физическому и психологическому здоровью. Конференция продолжится беседой «Почему сегодня все хотят в спорт?»

Центральным событием программы станет встреча «Один на один с чемпионкой» — диалог с двукратной чемпионкой мира и серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Евгенией Медведевой. На встрече участники в формате открытого диалога с Евгенией Медведевой познакомятся с её профессиональным опытом в спорте высших достижений, услышат ключевые принципы работы в условиях высокой конкуренции и определят один принцип, который смогут применить в собственной практике в спортивной отрасли.

На паблик-токе «Спорт без вреда: как тренироваться, чтобы становиться здоровее» врачи и специалисты в формате «миф или правда» разберут популярные заблуждения о тренировках, поговорят о нагрузках, рисках и восстановлении, а в конце предложат понятный алгоритм безопасного старта. Отдельная встреча будет посвящена особенностям тренировок для женщин. Также в программу включён паблик-ток «Уроки Шаолиня: зачем современному человеку древнее искусство».

Большая тема «Ребёнок и спорт: с чего начать родителям» будет посвящена разговору о детях и спорте. Спикеры обсудят, как выбрать секцию, справиться с трудностями и избежать превращения увлечения в обязанность. Завершит тематические блоки дискуссия «Зачем брендам свои спортивные клубы?»

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.