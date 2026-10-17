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Врач рассказал, когда боль после тренировки перестаёт быть нормальной

Врач рассказал, когда боль после тренировки перестаёт быть нормальной
Когда боль после тренировки — не норма
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После непривычной или интенсивной тренировки мышцы нередко начинают болеть не сразу, а через несколько часов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что такая отсроченная мышечная боль, или крепатура, связана с реакцией мышечной ткани на непривычную нагрузку. Она обычно ощущается как умеренная болезненность, скованность и дискомфорт при движении, а не как резкая боль в конкретной точке.

«Физиологическая боль чаще появляется через 12–24 часа после тренировки, достигает максимума примерно через 24–72 часа и постепенно проходит в течение нескольких дней. Если дискомфорт сохраняется дольше недели, усиливается или не позволяет нормально двигаться, причину стоит обсудить со специалистом. Сам факт сильной боли не означает, что тренировка была эффективной: выраженная крепатура не является показателем качества занятия», — говорит врач.

Иная ситуация — боль, возникшая непосредственно во время упражнения. Острый «прострел», ощущение щелчка или разрыва, внезапная боль в суставе могут говорить о растяжении, повреждении связок, сухожилий или мышечных волокон. На травму также указывают быстро появившийся отёк, выраженная болезненность, кровоподтёк, ограничение движений или заметная слабость конечности. В таком случае продолжать тренировку через боль не стоит.

Особое внимание необходимо обратить на необычно сильную мышечную боль после экстремальной нагрузки, особенно если она сопровождается выраженной слабостью, отёком мышц и тёмной мочой цвета крепкого чая или колы. Такое сочетание может быть признаком рабдомиолиза — состояния, при котором происходит значительное повреждение мышечных клеток. Оно требует срочной медицинской оценки.

Восстановление не должно сводиться к попытке любой ценой «разогнать» боль. В первые дни после тяжёлой нагрузки полезны полноценный сон, достаточное питание и питьевой режим. Лёгкая активность — прогулка, спокойная разминка, мягкие движения — может уменьшить ощущение скованности. Возвращаться к интенсивной работе с болезненной мышцей следует после восстановления.

Не стоит самостоятельно принимать обезболивающие или противовоспалительные препараты только для того, чтобы продолжить тренировку через боль. Они могут замаскировать симптомы и создать ложное ощущение готовности к нагрузке. Массаж, растяжка и другие методы восстановления также должны быть умеренными: агрессивное воздействие на повреждённую ткань способно ухудшить состояние.

Если человек возвращается к тренировкам после длительного перерыва, нагрузку следует увеличивать постепенно. Особенно важно не пытаться сразу вернуться к прежним весам и объёму занятий. Организму необходимо время для адаптации мышц, сухожилий и суставов.

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