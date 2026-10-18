Врач объяснил, какое мясо полезнее — курица или индейка

Курица и индейка относятся к наиболее популярным видам мяса птицы. Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в беседе с «Чемпионатом», что оба продукта являются источниками полноценного белка, витаминов группы B и минералов и при правильном приготовлении могут регулярно присутствовать в рационе. Поэтому вопрос о том, какая птица «полезнее», не имеет универсального ответа: многое зависит от конкретной части тушки, способа приготовления и индивидуальных потребностей человека.

«И курица, и индейка обеспечивают организм полноценным белком, содержащим все необходимые аминокислоты. По калорийности разница между ними обычно невелика, особенно если сравнивать одинаковые постные части без кожи. Поэтому выбирать продукт стоит прежде всего по составу и переносимости, а не по представлению о том, что один вид птицы принципиально полезнее другого», — объясняет врач.

Наиболее диетическими считаются грудки без кожи. В них много белка и сравнительно мало жира. Бедро и голень содержат больше жиров, особенно если готовить их с кожей, но при этом остаются полноценным источником белка. Поэтому полностью исключать тёмное мясо необходимости нет — важнее учитывать общую калорийность рациона и размер порции.

Распространено мнение, что индейка менее аллергенна, чем курица, однако считать её гипоаллергенным продуктом нельзя. Аллергическая реакция возможна на белки любого вида птицы, хотя индивидуальная переносимость действительно может различаться. Нет и оснований считать, что индейка автоматически содержит меньше «промышленной химии». Безопасность зависит прежде всего от условий выращивания, производства, хранения и контроля конкретного продукта.

При выборе птицы стоит обращать внимание на состав и маркировку. Для обычного рациона предпочтительнее свежее мясо без большого количества маринада, соли и других добавок. Обработанные продукты — например, колбасы, наггетсы или полуфабрикаты из птицы — нельзя автоматически приравнивать к цельному мясу, даже если на упаковке крупно написано «курица» или «индейка».

Способ приготовления также имеет значение. Лучше запекать, тушить, готовить на пару или варить птицу, чем жарить в большом количестве масла. Пересушивать мясо не стоит: длительная термическая обработка ухудшает его текстуру и делает продукт менее приятным для еды. При этом птица должна быть полностью приготовлена внутри — особенно курица и индейка, поскольку сырое или недостаточно термически обработанное мясо может быть источником пищевых инфекций.

«Для здорового человека нет необходимости выбирать между курицей и индейкой как между двумя принципиально разными продуктами. Гораздо важнее разнообразить рацион, отдавать предпочтение нежирным частям птицы, снимать кожу при необходимости и выбирать щадящие способы приготовления», — отмечает специалист.

Оптимальным дополнением к птице будут овощи, зелень, бобовые, цельнозерновые продукты или другие источники клетчатки. А вот большое количество сливочных, майонезных и других жирных соусов способно существенно изменить питательную ценность блюда.

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