Сомнолог объяснил, сколько часов сна действительно нужно взрослому человеку

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков объяснил в беседе с «Чемпионатом», что вопрос о том, сколько нужно спать, не имеет единственного ответа для всех. Потребность во сне зависит от возраста, состояния здоровья, образа жизни и индивидуальных особенностей. Для большинства взрослых ориентиром считается примерно семь-девять часов сна в сутки, однако важна не только продолжительность, но и качество отдыха.

«Потребность во сне действительно индивидуальна. Существуют люди, которым физиологически требуется несколько меньше часов, чтобы полноценно восстановиться, однако это скорее исключение. Настоящие «короткоспящие» встречаются редко, и большинству людей не стоит сознательно сокращать сон, пытаясь приучить себя обходиться четырьмя-пятью часами», — говорит врач.

С возрастом продолжительность сна обычно меняется. Молодым взрослым чаще требуется около семи-девяти часов, а у людей старшего возраста сон может становиться более фрагментированным, хотя общая потребность остается значимой. При повышенных физических или умственных нагрузках потребность во сне также может временно возрастать. Организму необходимо больше времени на восстановление после интенсивных тренировок, болезни, эмоционального напряжения или периода особенно высокой интеллектуальной нагрузки.

Как понять свою индивидуальную норму? Ориентироваться стоит прежде всего на самочувствие в течение дня. Если человек просыпается без выраженной сонливости, сохраняет концентрацию, работоспособность и нормальное настроение, а для пробуждения ему не приходится постоянно использовать несколько будильников, продолжительность сна, вероятно, близка к его потребности. Определить личную норму можно, например, во время отпуска или выходных, когда нет необходимости вставать по будильнику: несколько дней подряд ложиться и вставать примерно в одно время и наблюдать, сколько сна требуется организму.

Опасен не только хронический недосып. Регулярный сон продолжительностью более 9-10 часов также не всегда является признаком хорошего восстановления. Длительный сон может сопровождать депрессию, нарушения дыхания во сне, некоторые заболевания и другие состояния. При этом сама по себе продолжительность сна не доказывает наличие болезни: иногда человеку действительно требуется больше отдыха, например после перенесённого заболевания или значительной нагрузки.

Для поддержания здорового режима важнее всего регулярность: желательно ложиться и просыпаться примерно в одно время, создать в спальне комфортные условия, ограничить употребление кофеина и алкоголя вечером и не перегружать себя перед сном. Если человек регулярно спит достаточно, но остаётся разбитым, испытывает сильную дневную сонливость, громко храпит или замечает остановки дыхания во сне, стоит обратиться к врачу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.