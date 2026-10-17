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Эксперт рассказал, нужно ли пить воду во время тренировки

Эксперт рассказал, нужно ли пить воду во время тренировки
Нужно ли пить воду во время тренировки
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Нужно ли пить воду во время тренировки — вопрос, который вызывает споры даже среди тренеров. Одни говорят: «Пей, иначе обезвоживание», другие — «Не пей, чтобы не было тяжело». Об этом «Чемпионату» рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.

По его словам, ответ однозначный: пить нужно, но важно — как, когда и сколько. Во время тренировки тело теряет жидкость с потом — даже при умеренной нагрузке за час можно потерять до 1–1,5 литра.

«Если потери не восполнять, кровь густеет, сердцу труднее её качать, а мышцы получают меньше кислорода. Это ведёт к быстрой утомляемости, головной боли и снижению результата. При потере 2% жидкости от массы тела работоспособность падает на 10–20%, при 4% и более появляются тошнота, головокружение и судороги», — объясняет эксперт.

Сколько пить? До тренировки — 200–300 мл за 1–2 часа до начала, чтобы создать запас жидкости без тяжести в желудке. Во время — по 100–150 мл каждые 15–20 минут небольшими глотками; если тренировка длится больше часа или проходит в жару, объём можно увеличить. После — 300–400 мл в течение первого часа, а при интенсивной нагрузке добавить ещё 1–1,5 литра в течение дня.

Обычная вода комнатной температуры является лучшим выбором для тренировок до 60 минут. Если занятие длится дольше или вы сильно потеете, подойдут изотонические напитки, восполняющие ещё и электролиты — натрий и калий. Сладкие газировки и соки не подходят: они замедляют всасывание и добавляют лишние калории.

Особенно важно контролировать питьевой режим людям с гипертонией, диабетом и заболеваниями почек — объём жидкости и состав напитков им стоит обсудить с врачом. При этом пить слишком много тоже нельзя: избыток воды нарушает электролитный баланс.

«Вода во время тренировки нужна — это не вопрос предпочтений, а физиология. Пейте до, во время и после, небольшими порциями, не доводя до жажды — она сигнализирует об уже начавшемся обезвоживании», — резюмирует Михаил Гаврикин.

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