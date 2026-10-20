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Эксперт объяснила, почему тренировки на низком пульсе опасны для начинающих спортсменов

Эксперт объяснила, почему тренировки на низком пульсе опасны для начинающих спортсменов
Тренировка на низком пульсе
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Тренер Ольга Дерендева-Куртова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что, если человек без серьёзного спортивного прошлого начинает тренироваться только ради красивой цифры, он рискует переборщить с тренировками.

«Бывают индивидуальные, в том числе генетические обусловленные особенности. У меня есть клиентки, совершенно не спортивные, у которых пульс в покое 45-50 ударов. При этом во время нагрузки он у них не поднимается выше 100, а по телу уже видны все признаки перетренированности. Поэтому с такими клиентами я особенно внимательно слежу за пульсовыми зонами и не даю им подниматься высоко», — объясняет эксперт.

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Низкий пульс у нетренированного человека может быть не признаком здоровья, а симптомом скрытого заболевания. И если вместо визита к врачу человек радуется цифре на браслете, он может пропустить начало серьёзной болезни.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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